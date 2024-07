Sind unsere Lehrer die neuen Frontsoldaten?

Die Frontlinien sind nicht etwa 1000 km entfernt, sie verlaufen mitten durch unsere Dörfer und Städte. Partisanen gleich hat man es auf unsere Kultur und unser Land abgesehen. Die Einschläge der Kanonenkugeln treffen uns vor der Haustüre.

Ein Lehrer der Volkshochschule Wedel wurde auf dem Parkplatz niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Zwei Verdächtige, Jugendliche und ihr Vater, alle syrischer Herkunft, wurden festgenommen. Der Lehrer hatte Stiche an Hals und Bauch erlitten und schaffte es noch, laut um Hilfe zu rufen, bevor er zusammenbrach.

Mord an Lehrern

Dieser Vorfall ist kein Einzelfall. In Frankreich wurde der Lehrer Samuel Paty im Oktober 2020 von einem islamistischen Täter ermordet. Dieses Verbrechen löste weltweit Entsetzen aus. Der Mörder wurde von der Polizei erschossen. In Tschetschenien wurde er allerdings als Held gefeiert.

Wachsende Gefahr an Schulen

Während in den USA an vielen Schulen Sicherheitskontrollen wie an Flughäfen durchgeführt werden, wird in Deutschland eine solche Maßnahme abgelehnt. Dies könnte daran liegen, dass dadurch die Probleme und Gefahren, die mit der Migration verbunden sind, allzu deutlich sichtbar würden. Die Realität zeigt jedoch, dass Lehrer zunehmend zur Zielscheibe werden.

Die nächsten Opfer werden die Linken sein

Viele muslimische Jugendliche wachsen in einem Umfeld auf, das die westliche Demokratie ablehnt und Gewalt als legitimes Mittel zur Konfliktlösung sieht. Die Einführung der Scharia wird offen gefordert. Die nächsten Opfer nach den Lehrern sind dann all jene, die heute Lebensweisen befürworten, die dem Islam widersprechen. Das Gemetzel wird grausam sein.