Im Bundestag erklärte Friedrich Merz, im Ukrainekrieg seien die „Mittel der Diplomatie ausgeschöpft“ (hier), nun gehe es militärisch und rüstungsmäßig weiter. Frage: Haben wir nur noch brandgefährliche Großkotze und politische Betrüger am Werk, die Maulhelden wie Hermann Göring in den Schatten stellen? Kann man in Deutschland nicht nur den größten Wählerbetrug der letzten hundert Jahre durchziehen, sondern auch sämtliche diplomatischen Kanäle zu Russland blockieren und anschließend behaupten, die Diplomatie sei „ausgeschöpft“?

Merz und Altparteien haben jeden verfolgt, der mit Russland geredet hat

Merz selbst hat jeden Kontakt zu Russland unterbunden. In Deutschland verfolgt wird jeder als „Putinversteher“, der sich für Verhandlungen einsetzt. Sogar mittellose junge Frauen – also keine Konzernabkömmlinge – wurden staatsanwaltschaftlich außer Landes getrieben und mit Hife der EU ausgebürgert, weil sie aus der Ukraine und Russland in Bild und Ton berichtet haben. Standhaften Journalisten, die beidseits der Ukrainefrontlinie tätig waren, wurden die Lehraufträge blockiert.

Sollen jetzt die Waffen sprechen?

Nach Merzens Logik sollen deutsche Waffen sprechen in einem Krieg fremder Brudervölker, der uns nichts angeht und in dem sich Merzens vorige Arbeitgeber – die Hochfinanzler Black Rock & Consorten – goldene Dächer verdienen. Nein, Herr Merz! Sie sprechen nicht für Deutschland, sondern für andere Interessenten und die eigene Wichtigtuerei, wenn Sie Russland den Krieg ansagen. Wer Mittel in den USA hat und dorthin notfalls abrücken kann, sollte bei uns nicht das Wort führen, das ganz Deutschland in Gefahr bringt.