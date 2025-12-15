Sichere Weihnachtsmärkte im muslimischen Morgenland

25 Grad. Angenehm warm. Kurze Ärmel. Und dann plötzlich Weihnachten. Mitten in Dubai. Mitten in Abu Dhabi. Riesige Weihnachtsmärkte tauchen zwischen den Wolkenkratzern auf wie aus dem Nichts. Lichter. Christbäume. Weihnachtsmusik. Ein deutsches Urlauberpaar bleibt stehen. Sie schauen sich an. Staunen. Offener Mund. So etwas hatten sie nicht erwartet.

Mandel- und Zimtduft liegen in der Luft. Es riecht eindeutig nach Weihnachten. Alkoholischen Glühwein gibt es nicht. Stattdessen dampft Kinderpunsch aus großen Kesseln. Warm. Süß. Harmlos. Niemand vermisst etwas. Die Stimmung passt trotzdem. Oder gerade deshalb.

Am Holzkohlefeuer brutzeln Rostbratwürste. Deftig. Vertraut. Nur eben vom Kamel. Ein kurzer Moment des Zögerns. Dann der erste Biss. Überraschung. Es schmeckt wie in Nürnberg. Das Ketchup kommt aus Amerika.

Zwischen Lichterketten und Tannenbäumen stehen Männer in langen weißen Gewändern. Ruhig. Für einen Augenblick fühlt es sich an, als sei man 2000 Jahre zurückversetzt. In die Zeit der Geburt Christi. Ausgerechnet hier bekommt Weihnachten eine Nähe, die man im christlichen Abendland oft vermisst.

Und dann fällt es auf. Es fehlen die Dinge, die man aus Deutschland kennt. Keine Betonpoller. Keine Sperrgitter. Keine schwer bewaffnete Polizei. Keine ständige Erinnerung an Gefahr. Kinder laufen voraus. Eltern schauen nicht dauernd über die Schulter. Man geht einfach. Man bleibt stehen. Man genießt.

Die lokalen Tageszeitungen in Dubai empfehlen diese Weihnachtsmärkte ganz selbstverständlich. Als Familienausflug. Als Freude. Als Erlebnis. Ohne Warnhinweise. Ohne Sicherheitsappelle. Die Vereinigten Arabischen Emirate gelten als eines der sichersten Länder der Welt. Genau so fühlt es sich an.

Irgendwann kommt der Gedanke ganz von selbst. Leise. Fast wehmütig. So müsste es wieder sein. In Magdeburg. In Erfurt. In Nürnberg. Weihnachten als Fest. Nicht als Sicherheitslage. Fröhlich. Offen. Und ohne Poller.

Wir Urlauber verstehen die Welt nicht mehr.

Die Zahl der Weihnachts- und Wintermärkte in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Gab es früher nur wenige Veranstaltungen, meist in Hotels oder Einkaufszentren, finden 2025 allein in Dubai und Abu Dhabi mehr als ein Dutzend offiziell beworbene Märkte und Winterfeste statt, von Jumeirah über die Expo City bis zur Yas Island. Diese Märkte ziehen jedes Jahr sehr viele Besucher an. Touristen aus Europa, Asien und dem Nahen Osten gehören ebenso dazu wie Einheimische. Manche Weihnachtsmärkte werden von mehreren hunderttausend Menschen besucht, getragen von dem anhaltend starken Tourismus in den Emiraten.

