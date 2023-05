Selbst Ungarn muss nachgeben. Merkt keiner, wie wir immer weiter reingeritten werden?

Man muss etwas älter sein und die Mechanistik des Vietnamkrieges der USA ebenso hautnah miterlebt haben wie heute den Ukrainekrieg. Dann realisiert man, dass nicht nur ein erneutes Weltkrieg I – Verdun bei Bachmut läuft, sondern auch der Indochinakrieg der 1960-er und 70-er Jahre wieder aufersteht und das in erschreckend gleichem Muster. Auch damals munitionierten die USA einen Stellvertreterkrieg – ihre weltweite Spezialität. Nachdem die Franzosen aus ihrem Kolonialreich Indochina 1954 rausgeflogen waren – Stichwort Điện Biên Phủ – wollten die USA den unter westlichem Einfluss gebliebenen Südteil Vietnams um jeden Preis gegen den chinesisch unterstützen Norden des Landes gehalten sehen, der die Vertreibung der westlichen Besatzer aus dem Südteil komplettieren wollte. Dazu stiegen die USA Jahr um Jahr, Waffenlieferung um Waffenlieferung und schließlich Division um Division bis zu einer Truppenstärke von rund 530.000 Mann aller Waffengattungen in den Krieg ein. Angefangen hatten sie ihr Direktengagement mit wenigen militärischen “Beratern”. Die Verkündung einer angeblich drohenden kommunistischen Weltherrschaft, die im Falle einer Niederlage drohe, machte die Mobilisation von Öffentlichkeit und Ressourcen möglich. Bezahlt wurde der Krieg indirekt durch alle Länder der Erde, die mit US-Dollar handelten. Millionen Tote, darunter fast 60.000 US-Soldaten waren die Folge des für die USA verlorenen Krieges, dem sie zuletzt mit Hubschraubern von vietnamesischen Hausdächern entflohen.

Wer geschichtliche Verläufe zu deuten versteht, dem wird die Ähnlichkeit der Kriegsbefürwortung und -bezahlung nicht entgehen. Damals musste angeblich eine – nie eingetretene – Kommunistische Weltherrschaft abgewehrt werden, heute in der Ukraine der angeblich drohende russische Vormarsch bis zur Atlantikküste, der die westeuropäische Öffentlichkeit und weitere US-Vasallen bis zur atomaren Endklärung der Russenfrage mobilisieren soll. Bezahlt wird unter dem Strich von den vier Dutzend Ramstein-eingeladenen US-Vasallen.



Wenn Merkels Spitzenberater “auf’s Ganze” gehen will, billigt er die atomare Endklärung der Russenfrage

Wenn in Berlin Politiker agieren, deren Wissens- und Erfahrungshorizont sie Bismarck eher für einen Hering, Goethe für eine Straße und Vietnam für ein Urlaubsziel halten lässt, dann ist die resultierende politische Melange hochexplosiv. Dann sind diese Leute auch für deletäre Ratschläge früherer außenpolitischer Spitzenberater des Merkelismus wie Herrn Heusgen empfänglich, der unserem Land tatsächlich zu raten wagen, gegen Russland “auf’s Ganze” zu gehen. Nota: Auf’s Ganze – also das atomare Risiko eingeschlossen.

Merkt keiner, wie wir immer weiter reingeritten werden in Chaos, Krieg und Gefahr? Es fing im Februar 2022 mit der Lieferung von Helmen und Schutzwesten an und steigerte sich über denkbar peinliche Steinmeier- und Habeck- Kotaus von Monat zu Monat über Kampfpanzer bis hin zu Kampfflugzeugen. Sogar das widerständige Ungarn knickt ein und jetzt sollen wir final “auf’s Ganze” gehen. Genau das ist die USA -Handschrift für Kriege, in die sie ihre Vasallen zu schicken pflegen. Von Saigon über Kabul bis Berlin.Ergebnis: Wir saufen in Krieg und Chaos ab und Washington guckt aus sicherer Entfernung zu

Allein seit Beginn des Ukrainekrieges haben wir mehr Lebensstandard verloren als jemals seit dem 2. Weltkrieg. Die Eurowährung bekommt ihren Verfall bei jedem Einkauf bescheinigt, die Informationsfreiheit existiert nur noch am Rande, die Meinungsfreiheit gilt – eingeschränkt – nur noch für Rentner und wirtschaftlich Unabhängige, die Denunziationsportale wachsen ohne Ende und die politische Stimmung im Lande ist auf Null. Das alles, damit die Profiteure namens USA aus sicherer Entfernung zusehen können, wie wir unter großen Verlusten und größten Gefahren ihren Marschweg kontra Iran und Russland freiräumen und Nachbarn, die uns nie angegriffen – und sogar unser Land zurückgegeben – haben mit Krieg überziehen.

Frage: Sind nur noch Verrückte am Werk?