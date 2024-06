Schweizer Gemeinde verhängt nächtliche Ausgangssperre für Kinder und Jugendliche

In der Seeländer Gemeinde Studen ist künftig eine Ausgangssperre für Kinder unter 14 Jahren zwischen 22 Uhr und 6 Uhr in Kraft. Dies wurde durch die Gemeindeversammlung beschlossen. Gemäß dem neuen Ortspolizeireglement dürfen sich Kinder unter 14 Jahren in diesem Zeitraum nur in Begleitung ihrer Eltern oder einer anderen aufsichtsberechtigten Person im öffentlichen Raum aufhalten. Dieser Beschluss wurde am Montagabend mit großer Mehrheit gefasst. Ein Teilnehmer stellte den Antrag, die Bestimmung ersatzlos zu streichen, was jedoch von den anwesenden Stimmberechtigten mit 100 zu 2 Stimmen abgelehnt wurde, berichtet der Blick.

Es gehe nicht um Vandalismus, sondern um den Schutz der Kinder, so der Gemeindepräsident. Manchmal habe man nachts sogar Neunjährige aufgegriffen, deren Eltern sich nicht immer verständig gezeigt hätten.

Ein Jurist und früherer FDP-Politiker sieht die Sache dagegen kritisch.