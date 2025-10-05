Schweiz: Offener Brief 2025 an Parlament und Bundesrat 

Krieg steht vor der Türe – nicht der heimlich und verlogen geführte seit Jahren, sondern offiziell. Kriegsstimmung die kontinuierlich geschürt und provoziert wird, aktuell mit Drohnen-Paranoia, besinnungsloser Aufrüstung und täglichem medialem Bombardement der Bevölkerungen Europas. Angstmacherei, Volksverhetzung 2025.



Grund genug, mich wieder einmal an Sie zu wenden, unsere Vertretung national und gegen aussen. Aufgeschreckt und empört im März 2020 anlässlich der unsäglichen (durchsichtig und dummen) Angstkampagne damals, schreibe ich Ihnen heute, nicht entspannt, aber ernüchtert.

Die ‚Destabilisierung der Gesellschaften‘, die Verschuldung der Staaten, die Verluderung des Rechtsverständnisses (und der Rechtsauslegung) vor der ich vehement gewarnt hatte, ist nach über 5 Jahren weit fortgeschritten.



Anstatt Kritiker und warnende Stimmen zu ignorieren oder diffamieren, würde es der offiziellen Politik und den Interessen im Lande, denen wirklich das Wohl der Schweiz und der Bevölkerung an erster Stelle stehen, gut anstehen, nicht alles zu verdrängen, was ihren vorgestanzten Überzeugungen widerspricht.



Gar nichts gegen ein vereintes, starkes EUROPA, Herr Nationalrat Nussbaumer.

Sogar eine EU könnte als Struktur und (viel schlankere) Organisation eine gewisse Berechtigung haben, so sie denn minimalste Anzeichen von demokratischer Glaubwürdigkeit vorweisen könnte.



Als gestandener Mann und anständiger Mensch, müssten Sie aber endlich mit gutem Beispiel voran gehen und die autokratischen, total korrupten bis hoch kriminellen Führungs-Strukturen dieser kriegstreibenden EU zur Kenntnis nehmen. Etwas neutrale Distanz, ehrliche Vorsicht und geschickte Diplomatie, wäre der mutigste Beitrag der Schweiz für die Völker Europas unter dem Joch von kriegsgeilen Wahnsinnigen.



Der Frau Bundesrätin Keller-Sutter,(in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit), wünsche ich den noch grösseren Mut und Standfestigkeit in ihrer (unserer!) Auseinandersetzung mit dem grössten Feind von Demokratie und Freiheit. Nicht der UBS, sondern der Finanzwelt und globalen Gier als Ganzes – schützen Sie uns vor der Dreistigkeit dieser überbezahlten Frontfiguren eines perfiden Finanzsystems am Rande des Abgrundes.



Ob Corona, der verlogene Krieg auf dem Buckel des geschundenen Volkes der Ukraine, die rücksichtslose Digitalisierung für die, ohne kritische Distanz, ebenfalls Milliarden aufgeworfen werden: all diese Kriege werden befeuert und geführt, um die Menschheit zu berauben.

Ökonomisch durch Umverteilung des Wohlstandes, ethisch durch die Zerstörung unserer Menschlichkeit, der drastischen Einschränkung unserer Freiheiten und dem Verrat an den missbrauchten Werten von Demokratie.



Ob unsere Politik oder jene Mitbürgerinnen und -bürger in unserem Land, die sich noch nicht abgemeldet haben: wir stehen nur noch eine weitere infame Inszenierung oder grosse Lüge vor offenem Krieg.



Die Teufel dieser Welt scheuen vor gar nichts zurück, denn denen geht es nur um Profite und Macht. Und Idioten, die verblendet, in Angst oder hysterisch bei allem mitmachen hat es zu allen Zeiten gegeben, 1914, 1939 und wir sind, leider, vielleicht, keinen Deut besser oder weiter.



Darum, aufstehen, hinsehen, miteinander sprechen und NEIN sagen – es bleibt nicht mehr viel Zeit.



Mit freundlichen Grüssen

René Küng