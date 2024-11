Schweden: Broschüre „Verhalten im Krieg“ 8 Mio. Mal an alle Bürger versandt 

Wenn der schwedische Botschafter in den Niederlanden dies nicht öffentlich bestätigt hätte, würde man es kaum glauben. Per Post wurden am 18. November Broschüren an alle 8 Millionen Bürger versandt. Acht Millionen Menschen in Schweden sollen sich nun auf den Ernstfall vorbereiten. Klar, die Nachrichten über einen möglichen Krieg ängstigen Menschen weltweit.

Angst per Post

Man stelle sich vor, die deutsche Regierung würde eine ähnliche Broschüre an alle Haushalte verschicken. Das Fernsehen würde 24 Stunden am Tag „Spezialsendungen bringen. Sogeannte Experten würden pausenlos diskutieren und die Bevölkerung wäre schockiert. Genau das passiert gerade in Schweden. Zwar mag das Ziel der Broschüre sein, Panik zu vermeiden – doch diese Broschüre wird vermutlich genau das Gegenteil erreichen.

„Falls Krisen oder Krieg kommen“, so lautet der Titel der 32-seitigen Broschüre, die in klaren Worten erklärt, was im schlimmsten Fall zu tun ist. Vorräte anlegen, Schutzräume finden, Evakuierungen vorbereiten. Die Botschaft ist deutlich: Der Krieg ist keine abstrakte Möglichkeit mehr, sondern eine reale Bedrohung.

Diese Warnung trifft ein Schweden, das seit über 200 Jahren Frieden erlebt hat. Wie sollen Menschen, die nie Krieg oder Chaos erlebt haben, mit einer solchen Botschaft umgehen? Die Sicherheit, die man in Schweden als selbstverständlich angesehen hat, wird durch diese Postwurfsendung in Frage gestellt.

Die verstörende Realität

Die Broschüre spricht Klartext. „Wir werden niemals aufgeben“, heißt es darin. Gleichzeitig schildert sie Szenarien, die für viele schwer zu verarbeiten sind. Von Atomwaffenangriffen über Schutzräume bis hin zu psychologischer Abwehr von Desinformation – die Details mögen praktisch gemeint sein, doch sie lassen die Bedrohung umso realer erscheinen.

Statt Beruhigung bleibt Verunsicherung. Wie soll man die Idee eines Atomangriffs verarbeiten?Solche Anweisungen, so nüchtern sie auch gemeint sein mögen, wirken auf viele nicht beruhigend, sondern verstörend.

Ein Signal, das Unruhe schafft

Und was wäre, wenn Deutschland eine ähnliche Broschüre versenden würde? Neben Deutsch in allen wichtigen Sprachen: Arabisch, Türkisch, usw. Sicher ist: Angst ist eine mächtige Kraft, die nur schwer einzufangen ist, wenn sie erst einmal freigesetzt wurde. Würde die Remigration ins sichere Afrika und Arabien ganz automatisch ein Selbstläufer?

Video zur Broschüre

🇸🇪 #Sweden is sending millions of pamphlets advising residents how to prepare for possible war.



🇫🇮 Finland has launched a new website for the same purpose.



The moves come as #Ukraine fights the grinding three-year Russian invasion.



📹 by @emeraldmaxwell pic.twitter.com/A2UKu5qpgn — FRANCE 24 English (@France24_en) November 20, 2024

Nachricht des schwedischen Botschafters in den Niederlanden zur Broschüre – Download in Englisch