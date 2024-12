Schwachsinn at work: Trump beleidigen und anschließend seinen Schutz erwarten

Mit Streichhölzern spielende Kinder aus dem berühmten „Struwwelpeter“ sind Vorbild der Berliner Altparteien-Blase, wie sie den Taurus-Blitzkrieg gegen Russland einstielt. „Blitzkrieg“, weil sie behaupten, es kurz zu machen. Politisch Wahnsinnige am Werk – das wäre die Übersetzung ins Reale. Ahnungslose Geister in der Berliner Politik verbreiten, man könne Russland getrost mit Raketen beschießen, denn atomar werde von dort nur geblufft, aber nicht geantwortet. Zur Abschreckung habe man US-amerikanische Garantien im Rücken.

Dieser fatale Irrtum wird demaskiert durch Donald Trumps – wiederholte – Feststellung, sein Land werde für Zahlungsschwache nicht einstehen und möglicherweise sogar die Nato verlassen: “Absolutely. Yeah, absolutely” (hier). Bundespräsident Steinmeier hielt es schon 2016 für richtig, den US-Wahlkämpfer Trump als Hassprediger zu bezeichnen (hier), was der geschmähte Präsident mit einer „presidenslosen“ (A.B.) Brüskierung Merkels beantwortete, deren Einwanderungspolitik er für verrückt erklärte. Für Steinmeier hatte er selbstverständlich keinen Termin und besuchte zwar Hauptstädte um Deutschland herum, nicht aber Berlin.

Beim Gegenschlag auf deutsche Taurus-Angriffe wird Trump wird gar nichts machen

Damit ist klar, dass die US-Zusagen zu unserer Verteidigung nicht werthaltig sind und Deutschland – mal wieder – isoliert zwischen den Blöcken sitzt. Eine außenpolitisch dumme Gans verprellt zudem noch China, an dessen Tropf wir hängen. Es ist genau die Situation, die Kanzler Scholz mit seiner peinlichen Subordination unter den Tattergreis vermeiden wollte, bis hin zum absoluten Tiefpunkt der Selbstverleugnung, an dem er die Sprengung unserer Haupt-Energieversorgung zu klären vergaß.

Marionettenregierungen haben die USA reihenweise im Stich gelassen

Das Schicksal von Vietnam, Persien, Afghanistan und anderen Verbündeten zeigt, dass die USA ihre Alliierten, wenn es kracht, ruckzuck im Stich und sich auch von Mopedarmeen in die ungeordnete Flucht schlagen lassen. Nichts spricht dafür, dass es im Ukrainekrieg anders laufen könnte. Also muss umgedacht werden.

Wir brauchen wieder den Frieden mit Russland und seine billige Energie

Die Ampelsozialisten haben die größte Verschuldung Deutschlands seit dem 2. Weltkrieg verursacht und das Geld – bis zum Haushaltsnotstand – in alle Welt verpulvert. Weitere Milliarden in geplatzten Firmendeals zu veruntreuen und mit noch mehr Steuergeldern überteuerte Produkte zu schmieren, um sie im Ausland loswerden zu können, ist kaum noch möglich und schon gar nicht zukunftsfähig. In diesem, von Deutschlands Altparteien mutwillig mit Kriegsaufrufen zugespitzten Schlamassel gibt es nur einen Ausweg: Frieden mit Russland, das uns noch nie angegriffen, aber stets zuverlässig geliefert und bezahlt hat. Der Ukrainekonflikt ist auf Dauer einzufrieren, wie es in Korea funktioniert, und Deutschland nicht länger auf dem Trip von Stellvertreterkriegen der Globalisten und anderer Strippenzieher zu halten.

Fazit: Nach Waffenstillstand brauchen wir das Eingehen auf Russlands Angebot weiterer Gaslieferungen durch den Nordstream-2 – Rest und die Öffnung der Passage durch die Druschba – Ölpipeline sowie die Beendigung der großenteils widerrechtlichen Sanktionen. Damit würde auch der Slapstick-Politik der Klimaretter Gutes getan, denn die größte europäische Umweltverschmutzung sind der Ukrainekrieg und der Großimport von US-Schmutzgas aus Frackinggewinnung.