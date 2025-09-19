Schon wieder Artikel 4: Estland meldet Luftraumverletzung durch russische MiG-31

Estland schlägt Alarm: Drei russische MiG-31-Kampfjets sind am Freitag für ganze zwölf Minuten unerlaubt in den estnischen Luftraum eingedrungen – ein klarer Affront an der Ostflanke des Bündnisses. Außenminister Margus Tsahkna bestätigte den Vorfall und ließ beim ranghöchsten russischen Diplomaten in Tallinn Protest einlegen. Laut estnischer Regierung handelt es sich nicht um den ersten Zwischenfall dieser Art, doch diesmal hat er politische Sprengkraft: Estland hat, wie zuletzt Polen, den Artikel 4 des Nato-Vertrags aktiviert, der die Partner zu sofortigen Beratungen verpflichtet.

Der Ton ist schärfer geworden, denn solche Verletzungen sind nichts Neues. Dass das Geschrei lauter ist, zielt nicht auf Russland ab, denn dort wird man sich wenig beeindruckt zeigen, vielmehr sollen die EU-ropäer in Alarmstimmung versetzt werden. Wie viele Artikel 4 Vorfälle braucht es noch bis zum Bündnisfall?