Schöne Bescherung: Wie sich ein Volk an Weihnachten seiner liebenden Mutter entledigte

Und wieder jährt sich der Todestag der Ceaușescus. Am ersten Weihnachtstag 1989 meldete die Tagesschau die Festnahme und anschließende Erschießung des rumänischen Diktatorenehepaars nach einem kurzen Prozess. Rechtlich ermöglicht hatte dieses Vorgehen ausgerechnet Nicolae Ceaușescu selbst – durch die Ausrufung der Notstandsgesetze nur zwei Tage zuvor.

Unter der Überschrift „Volksaufstand“ verlas die Sprecherin die Anklagepunkte des Geheimgerichts: Völkermord, Unterwanderung des Staates, Diebstahl öffentlichen Vermögens, Ruinierung der Volkswirtschaft und versuchter Fluchtversuch. Ähnlichkeiten zu noch lebenden und amtierenden Personen in bestehenden Regierungen sind selbstverständlich rein zufällig.

Elena Ceaușescu trug den offiziellen Titel „Liebende Mutter der Nation“. Kein journalistischer Ausrutscher, sondern staatlich verordnete Selbstverklärung. Ihr Gatte wiederum schmückte sich mit Beinamen wie „Großer Kommandant“, „Titan der Titanen“, „Genie der Karpaten“, „Sohn der Sonne“, „der Auserwählte“ oder schlicht „unser irdischer Gott“. Bescheidenheit war keine Kernkompetenz des Regimes.

Elena konnte immerhin mit einem Doktortitel in Chemie aufwarten – erworben unter fragwürdigen Umständen. Die Dissertation, so heißt es, sollen andere geschrieben haben. Auch hier gilt: Ähnlichkeiten zu noch lebenden und amtierenden Personen in noch existierenden Regierungen sind rein zufällig.

1989 durften die Rumänen endlich wieder Weihnachten feiern. Unter der Herrschaft der Blutsauger war das christliche Fest nämlich verboten worden. Religion, Tradition, Familie – all das störte die sozialistische Umerziehungsfantasie. Auch hier sei angemerkt: Ähnlichkeiten zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in anderen europäischen Ländern sind rein zufällig.

Empört soll Elena Ceaușescu gegenüber den Soldaten des Erschießungskommandos ausgerufen haben, wie sie es wagen könnten, „ihre Mutter zu erschießen“. Historisch nicht belegt ist hingegen der angebliche Seufzer des Kommandanten: „Jetzt sind sie halt geladen …“ Doch selbst ohne diesen Satz bleibt die Symbolik eindeutig: Der Personenkult endet abrupt, wenn die Angst verschwindet.

https://youtu.be/r-95P5OLlXE

Nachtrag: Kaum ist der Artikel online, greift YouTube zur Zensur. Das Originalvideo der Hinrichtung ist weiterhin im Archiv abrufbar:

https://www.ina.fr/video/CAG06043891