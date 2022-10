Schockierender Bericht eines Anrainers über die unerträglichen Zustände an der Grenze

Ein Einwohner von Lutzmannsburg im Burgenland berichtet in diesem emotionalen Interview von den untragbaren Zuständen an der Grenze. Massen an illegalen Migranten kommen jeden Tag in unser Land und verursachen das reinste Chaos. Den Müll lassen sie einfach in den Wäldern liegen.

Auch der Herr aus Lutzmannsburg fordert, dass endlich unsere Grenzen dichtgemacht werden. Die Regierung muss endlich in die Gänge kommen. Es braucht die „Festung Österreich“! Es reicht!