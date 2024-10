Schneller Wohnungsbau im Barnim – aber nicht für deutsche Bürger

Neue Unterkünfte für Flüchtlinge in Eberswalde

In bester Lage, am Stadtsee in Eberswalde, werden bereits ab Oktober 2024 bis zu 125 Flüchtlinge eine Unterkunft bekommen. Zwei Gebäude werden neu errichtet. Ein Kaufvertrag wurde hinter geschlossenen Türen ausgehandelt. Kenntnis darüber bekam die Öffentlichkeit erst spät, wie die MOZ am 30.09.2024 berichtete. Insgesamt habe der Landkreis ein jährliches Aufnahmesoll von 1.299 Migranten. Es wird ersucht dieses noch bis Ende 2024 auszufüllen.

Dazu der Kreisvorsitzende der AfD Barnim und Brandenburger Landtagsabgeordnete der 8. Legislaturperiode Roman Kuffert:



„Die Miet- und Energiekosten in Deutschland steigen aufgrund der Wohnungsknappheit immer weiter. Während für werktätige Deutsche bezahlbarer Wohnraum immer aussichtsloser wird, werden für über 200 sogenannte Flüchtlinge neue Wohnungen in Eberswalde zur Verfügung gestellt. Deutsche Familien sind Mieter zweiter Klasse. Ein Heimplatz für Senioren, die Jahrzehnte in unserem Land gearbeitet haben, ist kaum noch erschwinglich. Bei vielen Geringverdienenden schlagen Mietkosten ein großes Loch in die Haushaltskasse.

Es steht in keinem Verhältnis mehr, wie erpicht die SPD-geführte Landesregierung auf die Unterbringung immer neuer Migranten drängt, es ist nicht mehr nachvollziehbar.

Die AfD fordert daher zu Recht eine effektive Schaffung von Wohnraum durch Remigration. Wir bleiben dran.“