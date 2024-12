Schmähtandler Nehammer aufgeflogen: Doch keine 500 Millionen für Hochwasseropfer!

in

Schmähtandler Nehammer ist wieder einmal aufgeflogen. Vor der Wahl stellte sich der ÖVP-Kanzler hin und versprach 500 Millionen Euro aus Brüssel für Hochwasseropfer. Wie sich nun herausgestellt, sind es in Wahrheit nur 25 bis 50 Millionen.

Wie lange will die ÖVP die Menschen eigentlich noch für dumm verkaufen und ihnen andauernd Sand in die Augen streuen?