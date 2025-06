Schläge auf Natanz und Teheran: Israel griff am Freitag die iranischen Atomanlagen an

Teheran/Natanz – In der Nacht auf Freitag griff Israel nach Angaben mehrerer Agenturen Ziele im Iran an. Gegen 02:00 Uhr Ortszeit meldeten Anwohner Explosionen bei der Atomanlage Natanz. Kurz darauf folgten Detonationen in Teheran. Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen Brände, Rauchwolken und aktive Luftabwehr.

Nach offiziellen israelischen Angaben zielte die Operation auf iranische Nuklear- und Raketeneinrichtungen. Neben Natanz seien Kommandozentralen und Produktionsstätten betroffen. Der iranische Luftraum wurde gesperrt.

Laut Reuters kamen bei den Angriffen hochrangige Offiziere ums Leben, darunter Hossein Salami, Kommandeur der Revolutionsgarden. Iranische Stellen dementieren diese Berichte bislang nicht offiziell. Weitere Medien berichten vom Tod mehrerer Wissenschaftler.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigte Schäden in Natanz und führt Strahlenmessungen durch. Eine nukleare Kontamination sei bislang nicht festgestellt worden. Teheran rief den Ausnahmezustand aus, ebenso Israel.

Infolge der Angriffe stiegen Öl- und Goldpreise deutlich. Internationale Flugrouten wurden angepasst, diplomatische Vertretungen warnten vor möglichen Folgeschlägen. Eine Reaktion Irans gilt als wahrscheinlich.

Bereits im Oktober 2024 hatte Israel eine geheime Anlage in Parchin angegriffen. Die Angriffe vom 13. Juni gelten als Fortsetzung dieser Serie. Die genaue Schadenslage ist unklar. Israel hat eine mehrtägige Operation angekündigt.

https://www.cnbc.com/2025/06/12/israels-defense-minister-announces-special-situation-after-israeli-attack-on-iran.html