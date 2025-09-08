Schizophrene Hofberichterstatter: Mehrheit will CDU-Regierung, wählt aber AfD

Kennen Sie die vier großen A’s nach Bleuler? Wahrscheinlich nicht. Mit dieser Merkhilfe rufen sich Psychiater die vier Grundsymptome der Schizophrenie ins Gedächtnis, wenn es darum geht, eine Diagnose zu stellen. Man unterscheidet zwischen Symptomen ersten Ranges oder Grundsymptomen und Symptomen zweiten Ranges bzw. akzessorischen Symptomen.

Die vier großen A’s bedeuten: Assoziation, Affektivität, Ambivalenz, Autismus. Preisfrage an die medizinischen Laien: Welches dieser Grundsymptome ist in folgender Einleitung enthalten?

In Sachsen-Anhalt wünschen sich viele Menschen eine Regierung unter Führung der CDU. In einer neuen Umfrage liegt die AfD jedoch klar vor der Union. Quelle: ntv

Das war doch nicht schwer, die Widersprüchlichkeit des Geschriebenen auf den ersten Blick zu erkennen. A wie Ambivalenz wäre also die richtige Antwort.

Kommen weitere Grundsymptome hinzu, also weitere große A’s und verschiedene akzessorische Symptome, wie Automatismen oder Negativismus, welche man oft bei Klimaideologen erkennen kann, ist die Diagnose Schizophrenie so gut wie sicher. Außer es ist alles ganz anders, man weiß, was man tut und hält die Leser für blöd, also richtig blöd, saudumm, an der Grenze zur geistigen Behinderung, gerade noch dazu in der Lage, eine Wählerstimme abzugeben und glaubt, sie merken es nicht.

Mais non, sie tun es doch! Va te faire enculer, putain de presse de merde !