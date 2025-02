Sag zum Abstieg leise EU-revoir

Das ganzen Euros für die Ukraine sind futsch. Donald Trump fordert 500 Milliarden Dollar zurück und die EU-Staaten – hauptsächlich Deutschland – sollen noch mal zahlen, Baerbock hat irgendwas von 700 Milliarden gefaselt. Am Verhandlungstisch haben sie freilich nichts zu suchen, das regeln The Donald und Vladimir unter sich. Wenn es für die EU etwas in der Ukraine zu holen gibt, dann nur über den Umweg USA, denn Trump will den Zugriff auf sämtliche Exportwaren sichern. Und das andere Stück vom Kuchen bekommt Russland.

Die EU hat viel riskiert und verloren. Eine gemeinsame „europäische“ Armee bleibt ein Wunschtraum. Die Mitgliedsstaaten sind zerstritten. Als erstes westliches EU-Land haben gestern die Niederlande den Plänen für einen Ukraine-Einsatz eine Absage erteilt. Wilders möchte lieber die ukrainischen jungen Männer nach Hause statt Niederländer in den Tod schicken. Eine gesunde Einstellung zum eigenen Volk, die man bei sämtlichen deutschen Parteien mit einer Ausnahme nicht findet. Leider gilt das auch für den Großteil der deutschen Wähler. Sie ließen sich den Euro aufschwatzen, die Binnengrenzen abschaffen, die Löhne von der Billigkonkurrenz aus Osteuropa kaputtmachen, den Sozialstaat ausplündern, sich von heimischen Grünen zu mülltrennenden Untertanen umerziehen, um dann von Brüssel die Glühbirne verboten und die Wattzahl an Staubsaugern reduziert zu bekommen. Sie feiern den von der EU verordneten USB-C Standard als Sieg über den Kapitalismus, als wäre die veraltete Schnittstelle nicht in wenigen Jahren sowieso obsolet, aber leider immer noch vorgeschrieben. Nur eines nehmen sie der EU richtig übel – und das sind die Flaschendeckel, die nicht gerade kindgerecht und seniorenfreundlich dafür sorgen, dass so manches Tröpflein neben das Glas geht. Das ist nun wirklich schlimm. Mindestens so schlimm wie falsch ausgedrückte Zahnpastatuben.

Jetzt erst – nach mehr als zwei Jahrzehnten übelster Ausplünderei haben sie das wahre Wesen der Brüsseler Superbürokratie erkannt. Leider zu spät. Deutschland fährt am Sonntag in den Abgrund und kommt ohne fremde Hilfe nicht mehr heraus. Die USA haben klar gemacht, wen sie im Kanzleramt sehen möchten und es wäre mehr als klug, die Deutschen würden ihnen diesen Wunsch sofort erfüllen und sich nicht noch lange zieren, wie eine zickige Jungfrau. Und das nicht aus Gehorsam, sondern aus reinem Selbsterhaltungstrieb.