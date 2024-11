Sachsen: Vertrauliches Gespräch zwischen CDU und AfD

in

In einem vertraulichen Gespräch traf sich der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer mit dem AfD-Chef Jörg Urban. Die beiden Politiker besprachen wichtige politische Themen, darunter die Herausforderungen, vor denen Sachsen steht. Das Treffen fand in einem privaten Rahmen statt und könnte Auswirkungen auf die zukünftige politische Zusammenarbeit in der Region haben, berichtet Bild.de.

Vor den Wahlen hatte Kretschmer noch betont, dass die Brandmauer zur AfD Bestand habe und es keinerlei Gespräche geben werde. Aber wen kümmert sein Geschwätz von gestern wenn die Felle im Begriff sind, davon zu schwimmen?