Russland will internationale Zahlungen mit Kryptowährungen erlauben – digitaler Rubel kommt 2024

Moskau: Mehrfach hat sich die Haltung der russischen Zentralbank und des Finanzministeriums gegenüber Kryptowährungen verändert. Erst war man aufgeschlossen für eine möglicherweise goldgedeckte staatliche Kryptowährung, dann wieder wurde der Handel mit Bitcoin und Co. stark eingeschränkt. Im Zuge der Sanktionen gegen Russland will man nun neue Wege gehen und dem Ausschluss aus dem SWIFT-System mit dem Ausbau der Infrastruktur für den Zahlungsverkehr mit Kryptowährungen begegnen.

„Wir werden internationale Abrechnungen in Kryptowährungen für jede Branche ohne Einschränkungen zulassen“, sagte Ivan Chebeskov, Direktor der Abteilung für Finanzpolitik des Finanzministeriums der Russischen Föderation am Montag in einem Interview mit RTVI.

Weiterhin berichtet die Nachrichtenagentur TASS, dass ab April 2023 mit dem Testen des digitalen Rubels an ersten Kunden begonnen werde. 2024 soll die digitale Währung dann auch außerhalb von Russland als Zahlungsmittel verfügbar sein.