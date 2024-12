MOSKAU /TASS/. Russland ist nicht zufrieden mit den Vorschlägen des Teams des designierten US-Präsidenten Donald Trump, die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO um 20 Jahre zu verschieben und ein Kontingent von Friedenstruppen aus der EU und Großbritannien dorthin zu entsenden, sagte Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview mit TASS:



"Nach den zahlreichen Leaks und Donald Trumps eigenem Interview mit dem Time Magazine vom 12. Dezember zu urteilen, spricht er über das 'Einfrieren' der Feindseligkeiten entlang der Verlobungslinie und die Übertragung weiterer Verantwortung für die Konfrontation mit Russland an die Europäer. Wir sind sicherlich nicht zufrieden mit den Vorschlägen von Vertretern des Teams des designierten Präsidenten, die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO um 20 Jahre zu verschieben und ein friedenserhaltendes Kontingent von 'britischen und europäischen Streitkräften' in der Ukraine zu stationieren", betonte der Spitzendiplomat.

