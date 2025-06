Originalmeldung der TASS: „Kiew führt Angriffe auf Flugplätze in fünf russischen Regionen durch – Russisches Verteidigungsministerium“

MOSKAU, 1. Juni. /Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, hat das Kiewer Regime heute eine Reihe von Terrorangriffen auf Militärflugplätze in den Regionen Murmansk, Irkutsk, Iwanowo, Rjasan und Amur mit Hilfe von FPV-Drohnen verübt und fügte hinzu, dass die Angriffe in den Regionen Iwanowo, Rjasan und Amur abgewehrt wurden. „Heute hat das Kiewer Regime einen Terrorangriff mit Hilfe von FPV-Drohnen auf Flugplätze in den Regionen Murmansk, Irkutsk, Iwanowo, Rjasan und Amur verübt. Alle Terrorangriffe auf Militärflugplätze in den Regionen Iwanowo, Rjasan und Amur wurden abgewehrt“, hieß es. „Weder unter den Soldaten noch unter der Zivilbevölkerung wurden Verluste gemeldet. Infolge des Abschusses von FPV-Drohnen aus Gebieten, die sich in unmittelbarer Nähe von Militärflugplätzen in den Regionen Murmansk und Irkutsk befinden, gerieten mehrere Flugzeuge in Brand. Die Brände wurden gelöscht“, so das Ministerium.