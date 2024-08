Russische Botschaft fordert französische Behörden auf, den Schutz der Rechte des Telegram-Chefs sicherzustellen

PARIS / Die russische Botschaft in Paris hat die französischen Behörden aufgefordert, die Rechte des Gründers von Telegram, Pavel Durov, zu schützen, nachdem er in Frankreich verhaftet wurde, so die diplomatische Vertretung in einer Erklärung: “Unmittelbar nachdem die Medien über die Verhaftung von Pavel Durov berichtet hatten, haben wir die französischen Behörden gebeten, die Gründe dafür zu klären, und haben außerdem gefordert, dass seine Rechte geschützt werden und er konsularischen Zugang erhält.

Nach Angaben der Mission stehen russische Diplomaten in Kontakt mit Durovs Anwalt. Der Fernsehsender LCI hatte zuvor berichtet, dass Durov am späten Abend des 24. August auf dem Flughafen Le Bourget festgenommen worden sei. Laut TF1 könnte Durov wegen Terrorismus, Drogenhandel, Betrug, Geldwäsche und Kinderpornographie angeklagt werden.

“Unmittelbar nachdem wir von seiner Verhaftung erfahren haben, hat sich unsere Botschaft in Paris mit der lokalen Seite in Verbindung gesetzt und eine Mitteilung an das französische Außenministerium geschickt, in der sie den Zugang zu ihm fordert”, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in einem Interview mit dem Fernsehsender Rossija-24. “Das Problem ist <…>, dass Pawel Durov die französische Staatsbürgerschaft besitzt.”