Rund 18 Millionen Euro Steuergeld: Bundesregierung windet sich bei Fragen nach Finanzierung der Amadeu Antonio Stiftung

Die Bundesregierung hat der Amadeu Antonio Stiftung seit 2020 Bundesmittel in Höhe von insgesamt 17.967.744,96 Euro bewilligt. Gleichzeitig erklärt sie, die Stiftung seit 2015 nicht institutionell zu fördern und keinerlei Überblick darüber zu haben, welche zusätzlichen Gelder aus den Bundesländern oder von der Europäischen Union an die politisch hochaktive Stiftung geflossen sind. Das geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor, wie aus der Bundestagsdrucksache 21/3822 hervorgeht.

Auf die scheinbar einfache Frage, welche Projekte der Stiftung seit 2015 von Ländern oder aus EU-Töpfen finanziert wurden, reagiert die Bundesregierung mit einem formalen Schulterzucken. Man sei dafür nicht zuständig, heißt es lapidar. Förderungen durch Länder fielen in deren Verantwortungsbereich, EU-Mittel in die Zuständigkeit Brüssels. Eine Gesamtübersicht? Fehlanzeige. Kontrolle? Offensichtlich nicht vorgesehen. Transparenz? Wird delegiert.

Dabei ist zumindest eines glasklar: Der Bund selbst hat über Jahre hinweg Millionenbeträge an die Stiftung überwiesen. Gefördert wurden unter anderem Projekte zu „Hate Speech“, „Rechtsextremismusprävention“, „Entschwörung“, „Good Gaming“, „Trans*feindlichkeit“ sowie umfangreiche Forschungs- und Modellprojekte. Finanziert wurde das Ganze quer durch mehrere Bundesministerien, über Programme wie „Demokratie leben!“, die Bundeszentrale für politische Bildung und Forschungsförderlinien des Bundes. Institutionelle Förderung bestreitet die Bundesregierung zwar formal – faktisch jedoch ist die Stiftung dauerhaft und flächendeckend im Fördernetz des Bundes verankert.

Besonders pikant wirkt das Ausweichmanöver der Bundesregierung vor dem Hintergrund, dass die Amadeu Antonio Stiftung nicht nur Bildungsarbeit betreibt, sondern regelmäßig offensiv in politische Auseinandersetzungen eingreift, Kampagnen fährt und sich offen gegen bestimmte Parteien und Medien positioniert. Wer derart politisch agiert und gleichzeitig mit Millionen aus öffentlichen Kassen ausgestattet wird, müsste eigentlich lückenlos offenlegen, aus welchen Quellen diese Mittel stammen.

Doch genau hier endet die Auskunftsbereitschaft der Bundesregierung. Statt für Klarheit zu sorgen, verweist sie auf Zuständigkeitsgrenzen und schiebt Verantwortung weiter. Am Ende bleibt der Eindruck eines Systems, das bereitwillig Steuergeld verteilt, aber auffällig wenig Interesse daran zeigt, den gesamten Geldfluss transparent zu machen – insbesondere dann, wenn es politisch heikel wird.

Unterm Strich steht damit nicht nur eine Summe von fast 18 Millionen Euro Bundesgeld, sondern auch ein politisches Lehrstück darüber, wie sich eine Bundesregierung wegduckt, wenn unbequeme Fragen zur Finanzierung ideologisch klar positionierter Stiftungen gestellt werden.

Bundeszuwendungen an die Amadeu Antonio Stiftung (seit 2020)

Projekt / Maßnahme Fördersumme Laufzeit Zuwendungsgeber Selbstbestimmt vernetzen, erinnern und bilden 2.744.167,73 € 01.01.2023 – 31.12.2025 BMAS / IntB Das Netzwerk „Hate Speech begegnen“ 743.705,00 € 01.01.2021 – 31.12.2023 BMJV Bildungs- und Aktionswochen 2020 300.000,00 € 15.03.2020 – 31.12.2020 BMBFSFJ Machbarkeitsstudie Demokratie-Kompass 99.927,50 € 30.11.2021 – 20.11.2022 BMBFSFJ Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus 2.700.646,20 € 01.01.2020 – 31.12.2024 BMBFSFJ Debunk – Verschwörungstheoretischem Antisemitismus entgegentreten 986.645,41 € 01.01.2020 – 31.12.2024 BMBFSFJ Good Gaming – Well Played Democracy 984.707,19 € 01.01.2020 – 31.12.2024 BMBFSFJ Trans*feindlichkeit: Kontexte, Dynamiken, Auswirkungen 228.833,62 € 01.10.2023 – 31.12.2024 BMBFSFJ KompRex – Rechtsextremismusprävention 622.916,57 € 01.01.2025 – 31.12.2025 BMBFSFJ Good Gaming Support 250.000,00 € 01.01.2025 – 31.12.2025 BMBFSFJ Einzelveranstaltungen politische Bildung (2020) 23.325,00 € 2020 BMI / BpB Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2020) 150.000,00 € 2020 BMI / BAK Modellprojekt „Verschwörungstheorien Ü40“ 243.839,63 € 01.05.2020 – 31.12.2022 BMI / BpB (Progressiver) Antisemitismus im Kunstfeld 31.366,28 € 2020 BMI / BAK Einzelveranstaltungen politische Bildung (2021) 35.000,00 € 2021 BMI / BpB Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2021) 478.577,80 € 2021 BMI / BAK Visualising Democracy 408.342,75 € 15.12.2021 – 31.03.2024 BMI / BpB Einzelveranstaltungen politische Bildung (2022) 21.767,75 € 2022 BMI / BpB Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2022) 500.000,00 € 2022 BMI / BAK Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2023) 500.000,00 € 2023 BMI / BAK Entschwörung vor Ort 154.864,74 € 2023 BMI / BpB Einzelveranstaltungen politische Bildung (2023) 30.468,00 € 2023 BMI / BpB Pre:bunk – Digital Streetwork 450.127,03 € 01.01.2023 – 31.12.2024 BMI / BpB Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2024) 585.000,00 € 2024 BMI / BAK Modellprojekt „Heilige Allianzen“ 26.450,22 € 2024 BMI / BpB Einzelveranstaltungen politische Bildung (2024) 22.611,98 € 2024 BMI / BpB Entschwörung vor Ort (2024) 174.562,50 € 2024 BMI / BpB Einzelveranstaltungen politische Bildung (2025) 25.277,04 € 2025 BMI / BpB Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2025) 598.501,43 € 2025 BMI / BAK Entschwörung lokal 296.902,46 € 01.03.2025 – 31.12.2026 BMI / BpB FGZ – Gesellschaftlicher Zusammenhalt (Phase 1) 2.083.478,00 € 06/2020 – 05/2024 BMFTR FGZ – Gesellschaftlicher Zusammenhalt (Phase 2) 478.000,00 € 06/2024 – 05/2029 BMFTR JUROP – Jugend & EUropa 243.208,00 € 12/2020 – 11/2023 BMFTR Wissensnetzwerk Rechtsextremismusforschung 250.037,00 € 01/2023 – 12/2027 BMFTR Community Data Sprint (Social Media Rechtsaußen) 89.565,13 € 04/2025 – 03/2026 BMFTR NEOVEX – Digitale Plattformpolitik 404.923,00 € 01/2022 – 12/2024 BMFTR

Gesamtsumme Bundeszuwendungen:

17.967.744,96 Euro