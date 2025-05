Rumänien: George Simion erklärt sich zum Wahlsieger. EU-Kandidat liegt angeblich vorne

Die Präsidentschaftswahlen werden noch ausgezählt. Angeblich liegt das EU-freundliche Lager knapp vorne. Am Nachmittag machte die Runde, dass Frankreich Telegram-Ceo Durov unter Druck gesetzt haben soll, eu-kritische Stimmen aus Rumänien zu zensieren, damit der rechte Kandidat Simion nicht gewählt wird. Dieser hat sich kurzerhand selbst zum Wahlsieger erklärt, auf X spricht man bereits von Manipulation. Noch liegt kein offizielles Ergebnis vor. Warten wir es ab!

Irgendetwas stinkt hier gewaltig, bis zum Himmel!

Was da passiert, schreit nach einer gründlichen Aufklärung.

So lässt sich Vertrauen in Demokratie nicht zurückgewinnen!#Wahl2024 #Rumänien #AufklärungJetzt #Demokratie #Misstrauen https://t.co/WTxjB1PLQO