Rotes Blut und rote Ramadanbeleuchtung

Kaum sind die Blutflecken nach den Attentaten vom Asphalt gekratzt, strahlen in München, Frankfurt und Köln die Ramadanlichter. Sie nehmen den Platz ein, der bislang der Weihnachtsbeleuchtung vorbehalten war. Es ist, als ob man auf die Gräber der Terroropfer zu spuckte. Bei der Ramadanbeleuchtung sollten bei uns Deutschen sprichwörtlich alle roten Warnlampen angehen. Während Familien um ihre Toten weinen, zünden Stadtverwaltungen Lichter für die Mörderideologie an. In München wurden eine Mutter und ihr Kind zerfetzt, alles im Namen Allahs. Sechs Wochen später leuchtet am Münchner Rathaus der Halbmond. Das ist Hohn.

Das bisschen Terror sei nicht schlimm

Das ist kein Zufall, das ist Absicht. Steuergeld fließt für diesen Wahnsinn. Weihnachtsbeleuchtungen werden aber vielerorts eingespart, damit die Neubürger sich nicht an unseren Traditionen stoßen. Auf X brennt die Luft: Städte pleite, kein Geld für Christbaumlichter, aber für Ramadan ist Steuergeld da. Doppelmoral, die zum Himmel stinkt. Jemand schreibt: Der Islam gehört hier nicht hierher. Doch die feigen Politclowns schmücken die Städte, als wollen sie sagen, das bisschen Terror sei nicht schlimm. Als ob die Mörder sich damit besänftigen ließen.

Das ist ekelhafte Toleranz. Das ist ein Kniefall mit blutigen Knien. Nach jedem Anschlag dasselbe Spiel: Messer fliegen und wir säubern das Blut vom Asphalt. Und jetzt leuchten Halbmonde in der Fußgängerzone. So werden Gesellschaften gespalten, von oben angeordnet.

Parallelgesellschaften explodieren

Sharia-Fanatiker brüllen. Ehrenmorde stapeln sich. Mädchen kriegen Kopftücher aufgezwungen. Und wir hängen Lichter für die Barbarei auf. Auf X tobt einer: Christliches wird abgerissen, Islam auf den Thron gehoben. Feigheit regiert, bis wir selbst dran glauben müssen.

In islamischen Ländern würden sie Christen für Lichterketten steinigen. Hier machen wir den Teppich rot für die Eroberer. Terroropfer schreien aus dem Grab, während wir uns die Waffen aus der Hand schlagen lassen. Ramadanbeleuchtung ist Verrat mit Glühbirnen. Steuergeld dafür ist Raub am Volk. Die Mehrheit will das nicht.

Auf X bricht die Hölle los: Das ist Deutschlands Selbstmord. Ein Leuchtzeichen für die Unterwerfung. Schweigen ist Mittäterschaft. Deutschland, wach auf, bevor die Lichter dein Grab schmücken. Empörung reicht nicht