Rollator-Putsch: Neue Festnahme im „Prinz Reuß“-Komplex

Am frühen Morgen rollte der Sicherheitsapparat erneut aus: In Sachsen haben Ermittler im Zusammenhang mit der sogenannten „Gruppe Prinz Reuß“ elf Objekte durchsucht und einen 41-jährigen Deutschen festgenommen. Die Aktion lief unter Federführung der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und des Landeskriminalamts Sachsen – mit massiver Unterstützung von MEK, SEK und weiteren Spezialeinheiten, wie aus einer gemeinsamen Medieninformation hervorgeht, über die berichtet wird.

Die Durchsuchungen erstreckten sich über mehrere Orte im Erzgebirgskreis sowie in der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge. Dem Festgenommenen sowie weiteren Beschuldigten wird vorgeworfen, zwischen August und Dezember 2022 Teil einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein oder diese unterstützt zu haben. Im Zentrum der Ermittlungen steht weiterhin Heinrich XIII. Prinz Reuß, der bereits vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main angeklagt ist. Laut Ermittlern sollen die Beschuldigten für den Aufbau sogenannter „Heimatschutzkompanien“ nach einem geplanten Sturz der Bundesregierung vorgesehen gewesen sein.

Sichergestellt wurden neben digitalen Datenträgern auch Messer und Funkgeräte. Der festgenommene Mann wurde dem Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts Dresden vorgeführt, der über den Vollzug des Haftbefehls entscheidet. Die Auswertung der beschlagnahmten Materialien läuft weiter – der „Prinz Reuß“-Komplex bleibt damit ein Dauerbrenner im sicherheitspolitischen Ausnahmezustand.

Unverhältnismäßige Untersuchungshaft im „Prinz-Reuß“-Komplex

Heinrich XIII. Prinz Reuß wurde am 7. Dezember 2022 festgenommen und befindet sich seitdem ununterbrochen in Untersuchungshaft. Damit sitzt er seit über drei Jahren ohne rechtskräftiges Urteil in Haft. Das Verfahren ist weiterhin nicht abgeschlossen, Termine sind noch bis mindestens Mitte 2026 angesetzt. Die Untersuchungshaft hat sich damit zu einem jahrelangen Dauerzustand entwickelt.

Mehrere weitere Hauptbeschuldigte der sogenannten „Patriotischen Union“ wurden ebenfalls im Dezember 2022 oder Anfang 2023 festgenommen. Auch sie verbrachten rund zweieinhalb bis drei Jahre in Untersuchungshaft. In einzelnen Fällen erfolgte eine Entlassung erst nach fast drei Jahren, weil die weitere Haft als nicht mehr verhältnismäßig bewertet wurde.

Vitalia B., eine der Angeklagten, saß knapp drei Jahre in Untersuchungshaft und wurde erst im Dezember 2025 entlassen. Bis dahin war sie ohne Urteil inhaftiert.

Im Zusammenhang mit dem Verfahren kam es zudem zu Todesfällen. Die hochbetagte Angeklagte Ruth Hildegard Leiding verstarb am 29. September 2025 nach einer langen Phase der Untersuchungshaft und anschließender Haftverschonung. Mindestens ein weiterer älterer Beschuldigter starb im Umfeld der Untersuchungshaft, bevor es zu einer gerichtlichen Klärung kam.

Der „Prinz-Reuß“-Komplex steht damit exemplarisch für extrem lange Untersuchungshaftzeiten von bis zu drei Jahren und mehr – ohne Urteil und mit teils irreversiblen Folgen für die Betroffenen. In Deutschland ist die Dauer der Untersuchungshaft eigentlich auf 12 Monate festgeschrieben, dennoch kam es immer wieder zu Überschreitungen – auch in anderen Fällen, z.B. Michael Ballweg.