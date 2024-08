Rockefeller Foundation will Gender- und Klimaideologie in Asien etablieren

Es geht immer über die Jugend und führende Unternehmen, wenn einer der berüchtigsten Familienclans der Welt seine Ideologie als Geschenk getarnt auf neue Märkte bringen will. Dieses Mal strecken die selbsternannten Pilanthropen ihre Fühler nach Asien aus.

Am Internationalen Tag der Jugend 2024 hat Plan International, unterstützt von der Rockefeller Foundation, die Youth Leadership Academy (YLA) für Geschlechter- und Klimaschutz ins Leben gerufen. Damit wird dem dringenden Bedarf an Führungskräften in der Asien-Pazifik-Region (APAC) begegnet, die gemeinsam mit Mädchen und jungen Menschen als Führungspersönlichkeiten und Einflussnehmer für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit arbeiten. Mit einem Zuschuss von 350.000 US-Dollar von der Rockefeller Foundation für die YLA wird Plan International in 40 junge Führungskräfte (70 % Mädchen und junge Frauen) investieren, die gemeinsam mit ihren Mitstreitern und Gemeinden in Indonesien, Indien, Vietnam, den Philippinen und Thailand zum Klimaschutz beitragen.

Der Bedarf ist sicherlich da, denn bislang hat man von Klimaklebern auf asiatischen Flughäfen wenig gehört, was auch an den restriktiven Gesetzen in den meisten Ländern liegen dürfte. So viel Verständnis, wie die unterwanderte Justiz und Politik in Deutschland für Ökoterroristen und Genderideologen aufbringt, muss erst noch mit einem langen Marsch durch die Institutionen gefördert werden.

Wer das für eine Verschwörungstheorie hält, findet alle weiteren Informationen auf der Originalquelle.