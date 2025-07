Richterinnen-Kandidaturen immer grauenhafter!

Von der SPD wurden mit Hilfe der Christenunion zwei Kandidatinnen für das Bundesverfassungsgericht nominiert, die zunächst durch Voreingenommenheiten auffielen. Das ging in Richtung AfD-Verbot und Lebensrechte Ungeborener. Bei jedem näherem Hinsehen tun sich aber ständig neue Abgründe auf. Speziell die Kandidatin Kaufhold erscheint als Klimafanatikerin der schlimmsten Sorte. Sie will demokratische Bundestagsentscheidungen durch Verfassungsgerichtssprüche ersetzen und so das mystisch-mythologische Ziel der Pariser Klimakonferenz verordnen, das US-Präsident Trump soeben aufgekündigt hat und dessen Bestand damit hinfällig ist. Kaufhold vergleicht die Gerichte mit Zentralbanken, die auch gegen Bundestag und Politik die Zinssätze verordnen, wie sie wollen. Kaufhold sagt auch, dass allein die Einreichung (!) von Klagen gegen Banken und Firmen in Sachen Klima „hilfreich“ sei, ganz unabhängig von den folgenden Richtersprüchen. Allein die Ungewissheit von Klageausgang und Prozesskosten würden über Börsenwerte und Bankenkreditzinsen eine erzieherische Wirkung zum „Klimaschutz“ entfalten. Die Justiz würde zum allseits drohenden Klima-Mockup – frei zur Selbstbedienung durch die staatlich alimentierten Regierungsorganisationen.

Großer Dank an Julian Reichelt und Max Mannhart für präzise Skandal-Analysen

Die Schweinereien (to say the least) wären nie ans Licht gekommen ohne die durchschlagenden Arbeiten von „Apollo“ und „Nius“, deren Chefs Reichelt und Mannhart Stück für Stück, Rede für Rede und Zitat für Zitat der beiden Verfassungsgerichts-Kandidatinnen präsentiert und damit die Grundlagen der Kritik gelegt haben. Die Staatsfunkerin Dunia Halali soll – klagte Max Mannhart – über 12 Minuten der Prime Time im ZDF über seine Plattform „Apollo“ hergezogen sein, ohne auch nur einen einzigen Fehler benannt zu haben. So läuft die übliche Generalvolksverblödung der Marken ARD, ZDF & Bertelsmann in Reinkultur zur Zudeckung einer ungewünschten Faktenlage.

Die jüngsten Videos der Matadore Mannhart und Reichelt sollte sich jedermann reinziehen, hier: Apollo und Nius.