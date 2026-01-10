Screenshot via X

Reza Pahlavi: „Ich bereite mich darauf vor, in meine Heimat zurückzukehren!“

Immer wieder richtet sich Reza Pahlavi mit Videoansprachen an das iranische Volk und fordert die Demonstranten zu noch mehr Widerstand auf. Außerdem kündigt er seine baldige Rückkehr an.

Da das Internet im Iran gesperrt worden ist, hat Elon Musk kostenlos Zugang zu seinem Starlink Netz bereitgestellt. Die dafür nötigen Empfangsgeräte werden von Helfern verteilt, u.a. auch von Mossad-Agenten. Kritiker sehen hier wieder eine der üblichen Farbrevolutionen, insbesondere wegen der massiven Unterstützung, die Pahlavi durch Trump und Israel erfährt.

Aber erklärt das alleine, dass so viele Menschen, nicht nur Kurden, die dem Regime schon lange kritisch gegenüberstehen, auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren? Ihnen allen dürfte klar sein, dass es kein Zurück mehr für sie gibt und das Terrorregime blutige Rache nehmen wird, wenn es nicht gelingt, die „Islamische Republik“ zu beseitigen.

Es laufen mehrere Interessenlagen zusammen und man braucht sich keine Illusionen machen: es geht den Menschen im Iran, aber den meisten Unterstützern aus dem Ausland, eben nicht um die Freiheit. Die wichtige Frage ist, ob der Iran nach einem Regimewechsel zur Ruhe kommt und wie China und Russland reagieren, wenn sie einen weiteren Verbündeten an die USA verlieren.

  1. Avatar von Ralf.Michael-さん
    Ralf.Michael-さん

    Dann pass mal bitte ganz genau auf, das du nicht sofort aus deiner Heimat hinaus geworfen wirst. Die werden nach den Mullah`s absolut ganz sicher keinen neuen Pahlavi SchaH_in_Schah zurück haben wollen ;o))

    1. Avatar von Islamnixgut
      Islamnixgut

      Lasst ihn doch, dann kann er den Obermullah persönlich köpfen. Weg mit dem Pack.

