Während die Regierung weiter rumschwurbelt, platzt in Österreich die nächste wirtschaftliche Bombe: Die Arbeitslosenzahlen steigen erneut dramatisch an. Wie FPÖ-TV in einem aktuellen Interview mit Dagmar Belakowitsch berichtet, gibt es im Vergleich zum Juli des Vorjahres rund 17.000 Arbeitslose mehr – ein Anstieg von 5,2 %. Und das ist kein statistischer Ausrutscher, sondern das nächste Kapitel im fortgesetzten Totalausfall der Einheitspartei.

„Jeden Tag gehen 22 bis 23 Firmen zugrunde – die Wirtschaft stirbt leise, aber kontinuierlich“, so Belakowitsch. Die Misere sei das direkte Ergebnis einer Politik, die planlos agiert, Unternehmer im Stich lässt und mit einer Rekordinflation die Menschen enteignet habe. Während sich andere Länder längst erholen, steckt Österreich im dritten Jahr in Folge in der Rezession.

Doch statt endlich Maßnahmen zu ergreifen, heißt es aus dem Regierungsfunk nur: „Länger arbeiten, mehr schuften, weniger jammern.“ Die Arbeitslosen – ob jung, alt oder mitten im Familienleben – sollen einfach stillhalten, während gleichzeitig ungebremste Massenzuwanderung die Situation am Arbeitsmarkt zusätzlich verschärft.

Österreich ist damit zum Paradebeispiel geworden, wie man eine einst florierende Volkswirtschaft mit voller Kraft gegen die Wand fährt.