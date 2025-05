Rechtsruck in Portugal: Wähler jagen Sozialisten aus dem Parlament – Regierungschaos vorprogrammiert!

In Portugal stehen die Zeichen auf Umbruch: Die vorgezogene Parlamentswahl hat einen deutlichen Rechtsruck gebracht und das Land ins politische Chaos gestürzt. Die konservative Partei um Ministerpräsident Luís Montenegro geht zwar als Sieger aus der Wahl hervor – aber von einer stabilen Regierung kann keine Rede sein.

Die größte Überraschung: Die rechtspopulistische Partei Chega („Es reicht!“) schießt mit mehr als 22 Prozent Stimmenanteil direkt auf Platz zwei – und lässt die traditionsreichen Sozialisten (PS) alt aussehen. Die Linke erlebt ein historisches Debakel und wird vom Wähler regelrecht abgestraft.

Doch Montenegro steht vor einem Dilemma: Mit Chega will er nichts zu tun haben, eine Zusammenarbeit lehnt er kategorisch ab. Ohne die Rechtsaußen-Partei fehlen ihm aber die Mehrheiten. Damit droht Portugal eine Hängepartie, Neuwahlen und politischer Stillstand sind nicht ausgeschlossen.

Hinzu kommt: Auch Montenegro selbst steht wegen dubioser Geschäfte rund um das Beratungsunternehmen „Spinumviva“ unter Druck. Die nächste Regierung könnte also schon zum Start angeschlagen sein.

Der Wahlausgang in Portugal passt ins Bild: Überall in Europa schickt sich das Establishment an, den Einfluss an rechte und bürgerliche Kräfte zu verlieren. In Lissabon schlägt die Stunde der Opposition – und das politische Beben dürfte noch lange nachwirken.

