Die Bundeswehr meldet 2024 einen Anstieg rechtsextremer Vorfälle: 97 Soldaten wurden entlassen, nach 62 im Vorjahr, so die Antwort der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache 21/1321) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion. Seit 2015 wurden 975 Verdachtsfälle registriert, 852 betrafen Soldaten, 54 Zivilangestellte. Nur 401 Fälle wurden bestätigt, 305 eingestellt, der Rest ist offen. Disziplinarmaßnahmen gab es in 245 Fällen. Die Vorfälle reichen von Hitlergrüßen bis zu rassistischen Äußerungen, etwa in Ellwangen oder bei einem Aufmarsch in Budapest.

Doch stellt sich die Frage: Wird hier ein Problem übertrieben, um politisch zu punkten? Die Linksfraktion treibt das Thema voran, während andere Formen des Extremismus kaum Beachtung finden. Ist die Fokussierung auf Rechtsextremismus einseitig, um die Bundeswehr in ein schlechtes Licht zu rücken? Die Bundesregierung betont ihren Kampf gegen Extremismus, doch die hohe Zahl unbestätigter Fälle nährt Zweifel, ob nicht zu schnell verurteilt wird. Ein kritischer Blick auf die Zahlen und die politische Motivation hinter der Anfrage ist nötig, um Panikmache von tatsächlichen Gefahren zu trennen.