Baerbocks China Reise ist zum absoluten Desaster für Deutschland geworden. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz zum Abschied wurde ihr jede Freundlichkeit und sogar der sonst so politisch gepflegte Handschlag verweigert. Das wiederum zeigt auf, wie schlecht die Aussenministerin sich in China benommen haben muss – denn das gesicht zu wahren, gilt in China als erstes Gebot.

