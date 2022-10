Raus aus dem Krieg – oder will man den atomaren Tripel-Wumms auf Berlin?

Die USA haben seit 1945 zahllose Kriege vom Zaun gebrochen, aber keinen gewonnen. Als Ergebnis ihrer jeweiligen Interventionen blieben Millionen Tote, rauchende Trümmer und zerstörte Staaten. Auskunft erhält man in Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien und anderen Ländern. Gegenwärtig zeigt sich die militärische US-Handschrift in der Ukraine und deutsche Politiker sind dabei, unser Land zu ruinieren, damit die USA den gewünschten Zugang zum Schwarzen Meer erhalten. Das Hochschaukeln der Auseinandersetzung ist Markenzeichen der Strategie. In allen zuvor ruinierten Ländern haben die USA relativ klein angefangen und ihre Waffenpräsenz und -wirkung immer weiter gesteigert. In der Regel machte erst der amerikanische Wechselwähler Schluss mit den Kriegen. In der Ukraine steigert sich der Krieg aktuell in einen massiven Abtausch hinein, was an der teilweisen Zerstörung der Krimbrücke zu sehen ist. Massive russische Gegenschläge auf das Kiewer Befehlszentrum rücken damit in Reichweite und damit ein Entgleiten des Konfliktes ins Unkontrollierbare. Deutsche Politiker ohne historische Ahnung befeuern die Waffenlieferungen und glauben, sie könnten sich frei aussuchen, ob man Kriegspartei sei oder nicht. Dabei ist es kleines Einmaleins beim Militär, dass die Nachschub- und Ausbildungsbasen des Gegners ausgeschaltet werden müssen, egal, ob dessen Führer glauben, Kriegspartei zu sein oder nicht.



Wir müssen Schluss machen mit dem Kriegsbefeuern und dem infantilen Ruf „Wir sind nicht Kriegspartei“

Die Berliner Infantilpolitik („vom „Wumms“ zum „Doppelwumms“) glaubt, den Menschen einen Schwachsinn nach dem anderen aufbinden zu können, zum Beispiel ein Mann bekomme Kinder, eine Frau sei gar keine und man könne Ausbilder, Haubitzen und schwere Panzer in Kriege liefern, ohne beteiligt zu sein. Ausnahmsweise kommt sogar mancher halbdebile Minister noch auf die richtige Idee, wir befänden uns im Krieg. Die Friedenszeit mit Russland brachte uns Wohlstand und Wettbewerbsvorteile. Denn unsere viel zu teure Art zu produzieren konnte nur mit den russischen Dumpingpreisen für die Energie Markterfolg haben. Die russischen Gas- und Öllieferungen liefen über jahrzehntelange Kontrakte und waren verlässlich kalkulierbar. Wenn heute unsere Regierenden von Ölscheich zu Ölscheich antichambrieren und dabei über jährlich Hunderte mit Schwertern öffentlich Geköpfte hinwegsehen, wenn sie nur Hunderte Kubikmeter Gas bekommen können, so ist das ein beredtes Kontrastprogramm zum russischen Lieferanten.



Es gibt nur zwei Globalplünderer in der Historie: Die USA und die Briten. Die bringen ausschließlich Unglück und müssen raus

Der Friedenszustand mit Russland muss wieder her: Italien bezieht bereits wieder Gas aus Russland und das muss auch für uns klargemacht werden. Wo immer die USA und die Briten im Schlepptau auftreten, knallt es, die Infrastruktur geht dahin und es wird geplündert. Die Briten haben über 200 Jahre fast 50 Staaten des falsch benannten Commonwealth ausgenommen und die USA unterhalten weltweit rund 900 Militärstützpunkte, die wie Saugnäpfe für Boden-und andere Schätze fungieren. Beide Länder muss man sich freundlichst auf Abstand halten, sonst geht man an ihnen kaputt. Vor kurzem flog uns die Nordstream-Pipeline um die Ohren und als nächster Großknaller sind die Krim und ihre Brücke dran. Anschließend könnte der Krieg aus dem Ruder laufen und die „Wumms“-verliebten Berliner Altparteien könnten die Steigerung des Doppelwumms zum atomaren Tripel-Wumms auf Berlin kennenlernen.