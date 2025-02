„Putsch“ … und die Wahl ist futsch!“ – bevor annulliert, schnell annotiert von Nero Redivivus

Bald ist es also allzeit bereit so weit: „Nullmal werden wir noch wach, heißa, dann ist Wa(h)lfütterungstag!“ Und: Wenn das „Volk“ nicht kapiert, wird annulliert!

Wobei zeitgleich aus der kommissarisch verbrüsselten Brüsseler EUdSSR-Zentrale die eindringliche Warnung an das Volk, also an den SOUVERÄN, ergeht, sich „nicht zu VERwählen“, damit die aktuelle BUNDESTAGSWAHL – sowie als „Präzedenzfall“ (einen solchen hat es im Dezember 2024 mit der Präsidentenwahl in Rumänien bereits gegeben!) alle weiteren Wahlen – nicht der brüsselbürokratischen Krokodilstränen kommissarisch schwer ANNULLIERT (!) – werden müssen. Zu allem Überfluss zieht sich auch noch eine ominöse Datumsgleichheit der Putschversuche durch die jüngere europäische Geschichte: Hier handelt es sich um den „Ernstfall des 23. Februar – 23F“!

Erst JETZT – spät wie immer: um „eins vor zwölf“ (!) – habe ich mir dies doch endlich wieder ins Gedächtnis gerufen, denn DAS WAR tatsächlich DER ERNSTFALL: in Spanien berühmt-berüchtigt (un)wohlbekannt als „23F“. Am 23. Februar 1981 fand im spanischen Parlament, den „Cortes“, der „post-franquistische“ Putsch (Franco war gerade etwas mehr als fünf Jahre tot und die „von oben“, vom spanischen König Juan Carlos I. als Francos bourbonischem Erben, eingesetzte „parlamentarische Demokratie“ noch nicht stabilisiert!) unter Feder(- bzw. „Püster“-)führung des „Teniente Coronel“ – Oberstleutnant – Antonio Tejero

– „El asalto de Tejero al Congreso el 23F de 1981“: https://www.rtve.es/play/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/asalto-tejero-congreso-23f/392929/ – statt.

Zum diesjährigen SCHNAPSZAHL-JUBILÄUM – also zum 44. Jahrestag – des „Golpe de Estado en España de 1981(-2025)“ wird dann folglich UNSERE BUNDESTAGS-SCHICKSALSWAHL am nun uns in Riesenschritten ereilenden fatalen 23. Februarstattfinden: Wenn das im Hinblick auf kommende und „thüringisch(„Diese Wahl muss rückgängig gemacht werden“: Merkel vor fünf Jahren kurz vor dem „Corona-Lockdown“ 2020, wiederum im Februar!)-rumänische“ EU-Wahlannullierungen kein OMENist!

Tatsächlich ist und bleibt diese Abart der Kontinuität eines Zeitbezuges Madrid 1981 … Berlin 2025 extrem ominös …