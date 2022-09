Putins komplette Rede mit deutscher Simultanübersetzung

Was hat er wirklich gesagt? Seit RT Deutsch in der EU geblockt wird, ist es schwierig direkt an zuverlässige Übersetzungen zu kommen, anhand denen man sich selber ein Bild machen kann. Hier die Übertragung auf VK, ab Minute 26.50 geht es los. Erst dann kann man wirklich mitreden.

Weitere Übersetzungen wird es sicher bald auch auf anti-spiegel.ru von Thomas Röper geben und im Kanal von „Russische Welt.“ Youtuber Alex: „Putin hat den Westen offiziell zum Feind erklärt.“ Eigentlich ist das nichts Neues. Der „Kalte Krieg“ ist nie wirklich zu Ende gegangen.

Die Begeisterung für Putins Rede teilen wir ausdrücklich nicht. Doch es ist wichtig, sich ein vollständiges Bild zu machen.