Putin: Russlands atomgetriebener Marschflugkörper Burevestnik hat weltweit keine Entsprechung

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Sonntag, dass Russlands nuklearbetriebener Marschflugkörper Burevestnik keine Analoga in der Welt habe. Am 26. Oktober besuchte Putin einen der russischen Kommandoposten der gemeinsamen Streitkräftegruppe und traf sich mit Generalstabschef Waleri Gerassimow und den Kommandeuren der an der speziellen Militäroperation beteiligten Kampfgruppen.

„Ich habe einen Bericht von den Industriebehörden, und im Allgemeinen bin ich mit den Schätzungen des Verteidigungsministeriums vertraut. Ich erinnere mich noch gut daran, als wir ankündigten, dass wir uns in der Entwicklungsphase solcher Waffen befänden, und selbst hochrangige Experten mir sagten, dass dies zwar ein lohnenswertes Ziel sei, aber auf kurze Sicht nicht realisierbar sei. Ich wiederhole, dass diese Meinung von hochrangigen Experten geäußert wurde“, fügte Putin hinzu.

In einer vorherigen Meldung der TASS hieß es:

Russlands atomgetriebener Marschflugkörper Burevestnik mit unbegrenzter Flugreichweite legte eine Strecke von 14.000 Kilometern zurück und war etwa 15 Stunden in der Luft, sagte der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow am Sonntag. „Der Test wurde am 21. Oktober durchgeführt. Wir haben einen mehrstündigen Flug einer nuklear angetriebenen Rakete gestartet, die eine Entfernung von 14.000 Kilometern zurückgelegt hat, was nicht das Limit ist“, sagte Gerassimow bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten und Oberbefehlshaber Wladimir Putin, „die Rakete war etwa 15 Stunden in der Luft und auch das ist nicht das Limit“, fuhr er fort. Gerasimow betonte, dass während des Testflugs der Burevestnik-Rakete alle vorgeschriebenen vertikalen und horizontalen Manöver der Rakete eingehalten wurden und „sie daher hohe Fähigkeiten zur Umgehung von Raketen- und Luftabwehrsystemen bewiesen hat.“