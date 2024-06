Russland ist bereit, bereits morgen über eine Beilegung des Ukraine-Konflikts zu verhandeln, aber dafür sollten alle betroffenen Parteien seine Friedensvorschläge studieren, sagte Präsident Wladimir Putin den Medien.

“Diese Vorschläge von unserer Seite liegen auf dem Tisch. Es hängt nicht von uns ab, wann alle Akteure, die an Verhandlungen interessiert sind, das nehmen, was auf dem Tisch liegt, und sich an die Verhandlungen machen. Sie können es morgen tun, aber es liegt an ihnen, wann sie es tun”, sagte der russische Staatschef und fügte hinzu, dass Russland die Idee von Verhandlungen nie abgelehnt habe: “Wie ich schon sagte, waren wir nicht diejenigen, die sich weigerten zu verhandeln.

Die ukrainische Seite hat sich selbst verboten, zu verhandeln. Nicht wir”, sagte Putin. “Wir sind dafür und haben sie nie aufgegeben, aber nicht auf der Grundlage irgendwelcher flüchtiger Formen, sondern auf der Grundlage der Vereinbarungen <…>, die nach fast anderthalb Monaten schwieriger Verhandlungen in Istanbul und Minsk erreicht wurden. Auf dieser Grundlage sind wir bereit, den Dialog mit der ukrainischen Seite fortzusetzen”, sagte er und fügte hinzu, dass Russland keinen Unterschied in Bezug auf die möglichen Verhandlungsorte sieht: “Es spielt keine Rolle, wo sie stattfinden: in Minsk, Istanbul oder in der Schweiz”, sagte der Präsident.