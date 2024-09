Die NATO-Länder debattieren nicht nur über den möglichen Einsatz westlicher Langstreckenwaffen durch Kiew, sondern entscheiden im Wesentlichen, ob sie sich direkt in den Ukraine-Konflikt einmischen wollen oder nicht, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin gegenüber den Medien: “Flugaufgaben zu diesen Raketensystemen können im Wesentlichen von Militärs der NATO-Länder durchgeführt werden. Die ukrainischen Soldaten sind dazu nicht in der Lage.

Es geht also nicht darum, ob das ukrainische Regime Russland mit diesen Waffen angreifen darf oder nicht. Es geht um die Entscheidung, ob die NATO-Länder direkt in einen militärischen Konflikt verwickelt werden sollen oder nicht. Wenn diese Entscheidung getroffen wird, bedeutet das nichts anderes als die direkte Beteiligung der NATO-Länder – der Vereinigten Staaten und der europäischen Länder – am Krieg in der Ukraine”, sagte Putin.

“Die direkte Beteiligung wird das Wesen des Konflikts erheblich verändern. Es würde bedeuten, dass sich die NATO-Länder, die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder im Krieg mit Russland befinden”, sagte Putin. “Wenn dies der Fall ist, werden wir angesichts der Veränderung des Wesens dieses Konflikts angemessene Entscheidungen auf der Grundlage der Bedrohungen treffen, denen wir ausgesetzt sein werden”, warnte er.