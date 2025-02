Bei den rumänischen Präsidentschaftswahlen im November 2024 siegte der nationalistische Kandidat Călin Georgescu überraschend in der ersten Runde. Mit anti-westlichen und pro-russischen Positionen stellte er eine Herausforderung für die pro-europäische Linie des Landes dar. Doch kurz vor der Stichwahl am 8. Dezember annullierte das rumänische Verfassungsgericht die gesamte Wahl. Als Grund wurden russische Einflussnahme und Verstöße bei der Wahlkampffinanzierung genannt, insbesondere eine manipulative TikTok-Kampagne zugunsten Georgescus. Am 26. Februar 2025 wurde Georgescu verhaftet, angeklagt wegen Verfassungsverstoßes und illegaler Finanzierung.

Offiziell hat die EU die Annullierung nicht angeordnet – diese Entscheidung traf das rumänische Verfassungsgericht als nationale Instanz. Die Europäische Kommission betonte, es handle sich um eine interne Angelegenheit Rumäniens, und vermied direkte Kommentare. Dennoch gibt es Hinweise auf einen subtilen Einfluss der EU. Rumänien, ein wichtiges NATO- und EU-Mitglied an der Grenze zur Ukraine, steht unter Druck, seine pro-westliche Ausrichtung zu wahren. Georgescus NATO- und EU-kritische Haltung wurde in Brüssel mit Sorge betrachtet, da sie die geopolitische Stabilität in Osteuropa gefährden könnte.

Die EU reagierte auf die Wahlkrise mit einer Untersuchung gegen TikTok, basierend auf dem Digital Services Act (DSA). Nach der Annullierung leitete die Kommission ein Verfahren ein, um zu prüfen, ob die Plattform ausländische Einmischung – insbesondere zugunsten Georgescus – ausreichend bekämpft hatte. Dies deutet darauf hin, dass die EU den rumänischen Behörden zumindest technische und rechtliche Unterstützung bot, um die Vorwürfe der Manipulation zu untermauern. Zudem könnten informelle Absprachen mit rumänischen Entscheidungsträgern stattgefunden haben, auch wenn konkrete Beweise dafür fehlen. Die Freigabe von Geheimdienstdokumenten durch Präsident Klaus Iohannis, die russische Einmischung belegen sollten, wurde von Beobachtern als Signal an westliche Partner – inklusive der EU – interpretiert.

Die Lage erinnert an den Sturz Nicolae Ceausescus 1989. Damals mündete politische Repression in eine blutige Revolution, als das Regime Wahlfälschungen und Gewalt einsetzte, um die Macht zu halten – bis das Volk sich erhob. Heute könnte die Annullierung der Wahl und Georgescus Verhaftung ähnlichen Sprengstoff bieten. Seine Anhänger, wütend über den vermuteten Staatsstreich, drohen mit Protesten, während die Regierung hart durchgreift. Die tiefe Spaltung zwischen pro-europäischen Eliten und nationalistischen Wählern birgt die Gefahr eines Bürgerkriegs. Wie 1989 könnte ein Funke – etwa gewaltsame Eskalation bei der Neuwahl im Mai 2025 – das Land ins Chaos stürzen, diesmal mit der EU als umstrittenem Akteur im Hintergrund.