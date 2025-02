Politisch motiviert? Versicherung kündigt Haftpflicht

Jahrelang war ich über die sogenannte „Bloggerversicherung“ bei der R+V gegen Vermögensschäden abgesichert. Darunter fielen laut Police verschiedene Schadensfälle, die in Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Online-Publizist eintreten können.

So wurden im Rechtsstreit mit der „Freien Presse“ Chemnitz (Medien-Union) um die Nutzung der damaligen Domain „freie-presse.net“ alle Kosten anstandslos übernommen, so dass in dem Verfahren eine zufrieden stellende Einigung erzielt werden konnte.

In der letzten Angelegenheit (2024) erklärte die R+V, dass der betreffende Fall nicht abgedeckt sei und lehnte eine Kostenübernahme ohne weitere Begründung ab.

Heute erreichte mich folgendes Kündigungsschreiben, wieder ohne jede Begründung:

Guten Tag, Wolfgang van de Rydt,

die bestehende Police können wir nicht über den Ablauftermin hinweg fortführen. Daher kündigen wir diese zum Ablauf, dem 01.06.2025, 00:00 Uhr.

Bitte sorgen Sie rechtzeitig für neuen Versicherungsschutz.

Haben Sie noch Fragen? Wir sind gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen

R+V Allgemeine Versicherung AG