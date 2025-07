Polit-Experte warnt vor neuer Asylwelle und Fluchtroute

2.000 Migranten auf Kreta innerhalb weniger Tage – doch ÖVP-EU-Migrationskommissar Brunner bleibt weiterhin untätig. In Großbritannien eskaliert die Situation immer weiter – viele Parks sind inzwischen Orte des Schreckens und der Gewalt.

Und in Deutschland will man AfD-Mitglieder aus dem Staatsdienst verbannen. Mehr dazu in dieser spannenden Ausgabe von „FPÖ-TV Aktuell“, in der wir uns wieder den internationalen Entwicklungen widmen.