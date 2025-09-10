Polen ruft NATO wegen Drohnen-Eskalation zusammen – Artikel 4 tritt in Kraft

Ein Zwischenfall mit russischen Drohnen bringt die Lage an der Ostflanke der NATO erneut zum Brodeln: Nachdem Polen den Abschuss eines in seinen Luftraum eingedrungenen Flugkörpers meldete, hat Warschau den Bündnisfall nach Artikel 4 gezogen. Damit zwingt Polen die Partnerstaaten an den Verhandlungstisch, um die eigene Sicherheit und territoriale Integrität zu erörtern – ein deutlicher Warnschuss in Richtung Moskau, wie t-online berichtet.

Artikel 4 ist das diplomatische Frühwarnsignal der NATO. Kein militärischer Beistand wie in Artikel 5, aber ein deutliches Zeichen: Die rote Linie ist erreicht, das Bündnis berät geschlossen über Gegenmaßnahmen. Für Moskau heißt das: Noch kein Krieg – aber die Tür steht weit offen.