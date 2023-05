Pfizer und Co haben genug verdient – FPÖ will Covid-Impfstoffbeschaffung sofort einstellen

Photo by Maksim Goncharenok on Pexels.com

5,5 Millionen Dosen Covid-Impfstoff wurden in Österreich bereits vernichtet, weil sie abgelaufen sind, berichtete heute das „Ö1-Mogenjournal“. 8,6 Millionen Stück sind bereits abgelaufen, werden aber noch gelagert. Insgesamt sind 13 Millionen Dosen auf Lager in Österreich, und wenn es nach den Verträgen geht, sollen bis Jahresende weitere 11 Millionen Dosen Covid-Impfstoff angekauft werden. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Es ist höchste Zeit, diese Geldverschwendung zu beenden. 5,5 Millionen weggeworfene Impfdosen bedeuten bei einem Einkaufspreis von 20 Euro pro Stück 110 Millionen Euro, die aus dem Fenster geworfen wurden – nur eine dumme Regierung handelt so!“

Die Corona-Pandemie ist endgültig vorbei. Laut der Website imfdaten.at wurden in den letzten sieben Tagen durchschnittlich 176 Corona-Impfungen pro Tag durchgeführt. „Wofür benötigt Österreich dann weitere 11 Millionen Covid-Impfdosen?“, fragte sich Schnedlitz, der sich maximalen Druck der österreichischen Bundesregierung auf die EU erwartet, wie ihn Polen, Bulgarien, Tschechien oder Litauen derzeit bereits ausüben: „Pfizer und Co haben genug an der Corona-Pandemie verdient. Die EU muss aus den Impfstoffverträgen aussteigen. In Österreich gibt es genügend Bereiche, in denen das für neue Covid-Impfstoffe reservierte Geld besser investiert ist. Wir brauchen im Gesundheitsbereich und im Kampf gegen die Teuerung jeden Cent. Das ist wichtiger als der Kauf von Corona-Impfstoffen, den kein Mensch mehr braucht.“