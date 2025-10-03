[…] Peinlich: Wir sind auf die Doppelgänger-Kampagne hereingefallen und haben FakeNews verbreitet […]

Da kriegt man einen Tipp aus ansonsten vertrauenswürdigen Quellen und übersieht das Wichtigste – den Link, der nicht zur authentischen Quelle führt, sondern einer gefälschten Webseite.

In diesem Fall sollte es ein Artikel der Frankfurter Rundschau sein, nur die URL machte den Unterschied: https://fr-24.de/der-kensington-vertrag-britanniens-migrations-export-nach-deutschland. „fr-24.de“ ist natürlich nicht die korrekte Adresse der Frankfurter Rundschau.

Nach ein paar Tagen verschwand der Artikel und die gesamte gefälschte Webseite. Hier gesichert im Internet-Archiv:

https://web.archive.org/web/20251001090730/https://fr-24.de/der-kensington-vertrag-britanniens-migrations-export-nach-deutschland

Und auch da haben wir es noch nicht bemerkt, erst auf Nachfrage fiel der Fehler auf. Peinlich, aber es bringt nix, herum zu drucksen, das hätte nicht passieren dürfen. So etwas passiert, weil es einem in den Kram passt. Das haben wir nun davon, dass wir unseren eigenen Vorurteilen aufgesessen sind, so berechtigt sie auch erscheinen mögen, wenn es um das Handeln und die Vertrauenswürdigkeit von „Regierenden“ geht.

Dahinter steckt die sogenannte „Doppelgänger-Kampagne“, die vermeintlich seriöse Nachrichtenportale kopiert, um ihnen gefälschte Artikel unterzujubeln. Angeblich wird diese Methode von russischen Geheimdiensten ausgeführt, um westliche Regierungen schlecht aussehen zu lassen. Das mag sein, aber wozu diese Mühe, wenn doch Originalaussagen von Merz und Co. reichen, Deutschland in kein gutes Licht zu setzen?

Wie dem auch sei, es gibt diese Kampagne und wir werden im Übrigen meist täglich mit Tipps, Hinweisen und Videos überflutet, die uns dazu bringen sollen, die Nachrichten noch schlechter zu machen, als sie ohnehin schon sind.

Wir entschuldigen uns bei unseren Lesern, dass wir in diesem einen Fall nicht genügend Sorgfalt haben walten lassen!

Ihre Redaktion O24