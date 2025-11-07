Paukenschlag in Bad Salzuflen: Sabine Reinknecht zur stellv. Bürgermeisterin gewählt

Bad Salzuflen bekommt zum ersten Mal überhaupt eine stellvertretende Bürgermeisterin der AfD. Sabine Reinknecht, Vorsitzende der dortigen AfD-Fraktion, wurde mit 16 Stimmen in das wichtige Amt gewählt – also deutlich mehr, als die AfD Sitze im Stadtrat hat.

„Ich empfinde diese Wahl als großen Vertrauensbeweis“, betont Sabine Reinknecht, „nicht nur für mich persönlich, sondern für die AfD als demokratisch gewählte Kraft in unserer Stadt. Ich werde dieses Amt mit Respekt, Verantwortungsbewusstsein und im Sinne aller Bürger unserer Stadt ausüben.“

Dr. Martin Vincentz, Landessprecher der AfD NRW, ergänzt:

„Unsere ganze AfD NRW gratuliert Sabine Reinknecht zur Wahl zur stellvertretenden Bürgermeisterin von Bad Salzuflen. Sie ist eine starke Frau, leidenschaftliche Patriotin und fest verwurzelt in ihrer Stadt.

Je früher die unsinnige Brandmauer fällt, desto schneller können konservative Mehrheiten in der Bevölkerung wieder Politik für unsere Heimat machen. Bad Salzuflen hat dazu jetzt eine echte Chance.“