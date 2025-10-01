Patrioten im Schulterschluss – AfD und FPÖ eröffnen neue Allianz in Düsseldorf

Im Düsseldorfer Landtag kam es zu einem Treffen, das politische Beobachter als Signal für eine neue europäische Achse der Patrioten werten dürften: Die AfD-Landtagsfraktion NRW empfing eine hochrangige Delegation der Wiener Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) unter Führung von Stadtrat und Landesparteiobmann Dominik Nepp. Neben ihm nahmen weitere Spitzenfunktionäre wie Toni Mahdalik, Maximilian Krauss und Ulrike Nittmann teil – ein Treffen, das laut offizieller Mitteilung den Beginn engerer Zusammenarbeit markiert.

AfD-Fraktionschef Dr. Martin Vincentz sprach von einem „Wendepunkt“: AfD und FPÖ seien Teil einer globalen Freiheitsbewegung, die gegen alle Widerstände zusammenstehe. Nepp wiederum betonte, dass „Patrioten zusammengerückt“ seien und es nicht um Mandate gehe, sondern darum, „den Lauf der Geschichte zu verändern“. Ein Gegenbesuch der AfD in Wien wurde bereits in Aussicht gestellt.