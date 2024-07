Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Als zu Beginn des Coronawahns von drohenden Lockdowns berichtet wurde, tat das Gesundheitsministerium die durchgesickerten Informationen als Verschwörungstheorie ab. Jetzt scheint die nächste Lügenpandemie in Vorbereitung zu sein. So wie damals probt die schrittweise Gewöhnung.

Finnland hat als erstes Land weltweit eine Impfung gegen die Vogelgrippe H5N1 eingeführt, obwohl bisher keine Infektionen bei Menschen festgestellt wurden. Die Impfung soll vor möglichen Erkrankungen schützen und eine neue Pandemie verhindern. Impfungen sind für Tierärzte und Arbeiter auf Pelztier- oder Geflügelfarmen verfügbar. Finnland reagiert auf Ausbrüche in Nerzfarmen, wo fast 500.000 Tiere getötet wurden, um die Ausbreitung zu stoppen. Das Vogelgrippevirus infiziert auch Säugetiere und kann schwere Lungenentzündungen verursachen, jedoch wurde noch keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gemeldet.

In Deutschland sieht die STIKO derzeit keine Notwendigkeit für Impfungen, da Infektionen bei Kühen oder Nerzen bisher ausblieben und andere Hygienemaßnahmen wirksam sind. Influenza-Viren können sich effizienter verändern als Coronaviren, was die Übertragung oder Schwere der Erkrankung beeinflussen könnte. Das Virus bleibt primär ein Vogelvirus, und die jüngsten Infektionen bedeuten nicht, dass es für Menschen gefährlicher wird. In Europa sind Impfstoffdosen für exponierte Personen bestellt, aber in Deutschland sind keine Impfungen geplant, da hier keine relevanten Farmen betroffen sind.