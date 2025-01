Das Stück heißt Biedermann und die Brandmauer. Besonders die Nebenrollen sind glänzend besetzt. Diese Scream-Queen war mir bis gestern völlig unbekannt, jetzt ist sie heißeste Anwärterin für die Neuverfilmung von Rumpelstilz:in.

Am Freitag folgt dann der zweite Akt der Tragödie mit ungewissem Ausgang. Nein nicht wirklich. Es gibt ja nur zwei Varianten. Die Mehrheit steht und der Antrag geht durch, oder eben nicht. In beiden Fällen wird alles links der Union weiterhin Zeter und Mordio schreien, denn in knapp vier Wochen fällt für viele von ihnen der Vorhang.

Sollte die Mehrheit tatsächlich stehen, werden trotzdem keine Taten folgen, schließlich war es der Berufsrückzieher Friedrich Merz, der die Scheinrevolte angezettelt hat. So kurz vor der Wahl verfehlt dieses taktische Manöver das Ziel und stärkt die Blauen und macht Merz zum Schwarzen Peter, mit dem keiner mehr etwas zu tun haben will. Man kann nicht ewig andere in die Scheisse reiten und erwarten, dass sich diese mit dem Zauberspruch Ordo ab Kacka in einen Kanzlerstuhl verwandeln lässt. Scheiße zu Gold machen können, dieser Fähigkeit rühmte sich einst Stefan Raab – in der Politik ist es andersherum.