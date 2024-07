Orbán zeigt, wie man Blockaden missachtet und Zäune niederreißt

Kaum ein paar Tage im Amt des sog. Europäischen Ratsvorsitzes, hat der Ungarische Regierungschef Viktor Orbán mehr an Friedenssondierung losgetreten als alle EU-Gremien der letzten 2 Jahre zusammen. Orbán suchte handstreichartig die Kriegsgegner Selenski und Putin auf, traf kurz danach in Peking ein und wird als nächstes anlässlich der Nato-Tagung in Washington den üblichen Befehlsempfang zu “erweitern” wissen. Bedenkt man das Porzellan, das manche dumme deutsche Gans im US-Auftrag zerdeppert hat, ist man angenehm überrascht, dass einer zum Flicken ausgerückt ist. Selbstverständlich kriegte Orbán massiven Gegendruck von allen überraschten Kriegstreibern in Spitzenämtern und von den bekannten Kriegsprofiteuren.

Orbáns Mut erinnert an die Ungarn des Jahres 1989, die den Eisernen Vorhang zwischen Ost und West aufrissen

Orbáns Kampf des David gegen senil-demente Goliaths und ihre jammerwürdigen Lemminge ist aller Ehren wert. Wer in Westeuropa von Frieden spricht, wird sofort mit dem Axel Springer-Vokabular des “Lumpenpazifisten” erschlagen, der einen russischen “Diktatfrieden” anstrebe. Es tut mir furchtbar leid, aber im Deutschland der Jahre 1939-45 war das genau so. Ob einer mit dem Fallschirm über England absprang und aus seiner Sicht Frieden wollte oder auf der Straße von Frieden redete – sogleich war er der Wehrkraftzersetzung überführt und hatte Schlimmstes zu gewärtigen. Dass das den Altparteilern aufgrund des Generationenunterschiedes und ihres beklagenswerten Bildungsstandes nicht präsent ist, ändert nichts.

Die Initiative von Orbán für den Frieden und das Leben der – von Sesselfurzern an die Front gepressten – jungen Menschen sollte jedwede Unterstützung erfahren. Deutschland ist per Grundgesetz zum Frieden verpflichtet, hat dafür extra ein Kriegsdienstverweigerungsrecht und sollte an Orbáns Seite stehen. Aber vom Grundgesetz sind leider nur noch Spurenelemente zu erahnen.