Orban trifft in Kiew ein, um Wege zur Lösung des Ukraine-Konflikts zu erörtern

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist am Dienstagmorgen zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenskij in Kiew eingetroffen, teilte Orbans Pressechef Bertalan Havasi mit: “Die Möglichkeit, Frieden zu schaffen, wird das Hauptthema des Treffens sein”, zitierte die ungarische Nachrichtenagentur MTI Havasi mit den Worten. Ihm zufolge werden Orban und Zelensky “auch aktuelle Fragen der bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine erörtern”. Es ist der erste Besuch Orbans in Kiew seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten in der Ukraine. Im Gegensatz zu anderen EU-Staats- und Regierungschefs lehnt der ungarische Ministerpräsident die Lieferung von Waffen an die ukrainische Armee ab, da er eine friedliche Lösung des Konflikts befürwortet.

Orban und Zelensky sprachen Ende letzter Woche während des EU-Gipfels in Brüssel kurz miteinander. Zuvor hatte der ukrainische Staatschef den ungarischen Premierminister zu einem Besuch in Kiew eingeladen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben sich die beiden am Rande internationaler Veranstaltungen mehrmals kurz getroffen, aber nie ein ausführliches Gespräch geführt.

In einem Telefongespräch am 8. Mai lud Zelensky Orban zur Schweizer Konferenz über die Ukraine ein, die Einladung wurde jedoch abgelehnt. Auf dem Forum, das am 15. und 16. Juni im Burgenstock-Resort stattfand, war Ungarn durch den ungarischen Außenminister Peter Szijjarto vertreten. Die ungarische Regierung hatte zuvor wiederholt erklärt, die Zeit sei noch nicht reif für einen Besuch Orbans in Kiew oder ein umfassendes Treffen mit Zelensky. Ungarn bestand auf der Aufnahme seiner 11 Forderungen bezüglich der Minderheiten in das Rahmenabkommen für die Verhandlungen über den EU-Beitritt der Ukraine.